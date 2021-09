Polícia prende acusado de aplicar golpe em Juliana Paes, Murilo Rosa e Luís Fabiano

O membro de uma quadrilha acusada de cometer crimes de estelionato contra famosos foi preso em uma fazenda no Jacareí, no interior de São Paulo, na última segunda-feira, 13. Entre as vítimas do grupo estão os atores Juliana Paes e Murilo Rosa e o ex-jogador de futebol Luís Fabiano, que juntos perderam R$ 850 mil reais. Os golpes foram aplicados em 2019.

A Polícia Civil não divulgou a identificação do homem que foi detido. Inclusive, a prisão não foi motivada pelo estelionato pelo qual está sendo investigado, mas sim por posse de arma com numeração raspada e munições ilegais. Os objetos foram encontrados em poder dele durante uma operação de busca e apreensão após a denúncia de que ele andava armado e teria ameaçado um vizinho. O suspeito teve o pedido de prisão por estelionato negado pela Justiça.

Estelionato

O Ministério Público informou que os famosos foram convencidos por estelionatários a investir dinheiro em uma empresa que comprava veículos seminovos e revendia para lojistas, prometendo a eles uma rentabilidade de 4% a 8% do valor investido. A quadrilha prometia remunerar os investidores antigos com o dinheiro que obtinham da aplicação de outras pessoas que entravam no esquema. Porém, a compra e revenda de carros usados nunca ocorreu.