Sikêra Jr. tem mal súbito ao vivo durante programa e é substituído às pressas por equipe

Um mal estar levou Sikêra Jr., apresentador do Alerta Nacional, da Rede TV!, a abandonar o programa ao vivo na última terça-feira (25). O site TV Pop informou que o jornalista teria apresentado uma queda de pressão e, por isso, precisou ser substituído por uma outra repórter.

O comunicador apresentava o 'policialesco', uma atração do programa, quando começou apresentar sinais de indisposição e incômodo. Ele informou que iria precisar deixar o palco e se despediu dos telespectadores.

“A gente se vê por aí. Tchau”, afirmou. Logo em seguida, Sikêra retirou o ponto eletrônico, desabotoou o blazer e saiu de cena. Minutos depois, ele foi substituído por Mayara Rocha, uma repórter do canal.

Durante a apresentação do programa, a jornalista não chegou em nenhum momento dar mais detalhes do ocorrido com Sikêra. Mayara tranquilizou o público apenas explicando que ele estava bem.

Um assessor pessoal do apresentador, que trabalha na atração, informou que Sikêra segue em observação.