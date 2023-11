Short do rapper Djonga pega fogo em apresentação e cantor fica de cueca no palco; vídeo

O rapper mineiro Djonga se apresentou neste fim de semana no Rio de Janeiro, e tomou um susto durante o show. Ao passar no meio de labaredas de fogo, durante pirotecnia, ele foi atingido e o short do cantor pegou fogo.

As chamas da pirotecnia foram disparadas do 'canhão lança-chamas', então o cantor cruzou as chamas e seu short pegou fogo. Ele não percebeu o que tinha ocorrido, até ter sido avisado. A peça pegou fogo rapidamente e foi retirada por ele. Djonga contou com auxílio de um dos assessores para apagar as chamas.

“Pegou fogo de verdade. Quero saber como é que faz agora, de cuequinha no palco?”, disse o cantor.

Nas redes sociais, Djonga brincou com a situação: "Tentaram matar o mano de novo, mas o mano resiste, obrigado papai do céu e os orixás, to bem, e aquelas coisa aqui ainda dá pra usar" (sic).