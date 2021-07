Martinho da Vila e Djonga lançam juntos 'Era de Aquarius'

Uma parceria inusitada. Martinho da Vila lança nesta sexta-feira, 30, a música "Era de Aquarius", um canto de esperança em tempos de pandemia, em parceria com um dos grandes nomes do rap da atualidade, Djonga. A faixa ganhou um videoclipe que busca retratar o amor e a esperança da música.

“Essa época tá difícil, muito difícil. Não poder abraçar os amigos, não poder visitar os parentes, eu tenho netinho que nasceu que eu ainda nem vi”, conta Martinho, que assina a autoria junto com Djonga. “Espero que a música dê um pouco de conforto para as pessoas, porque ela tem um lado muito positivo”, acrescenta Martinho. “Eu gosto sempre de misturar, misturar é sempre bom. Já gravei com Rappin' Hood, Gabriel Pensador, e eu gosto de cantar, de interagir com pessoas de outras áreas”.

Djonga também comenta a emoção de compor e gravar com o Martinho: "Gravar uma música com o Martinho da Vila é uma coisa muito especial, para mim e para a música brasileira. Ele é um dos caras que construiu essa estrada bonita que a gente vem trilhando... É muito especial estar ao lado de alguém que acompanhei pela TV e pelo rádio quando eu era mais novo (...) Foi uma realização pessoal (...) fiz com muito coração essa música".

“Era de Aquarius” faz parte de um projeto de longo prazo de lançamentos do Martinho, que se completa no carnaval de 2022 com a homenagem que ele receberá no desfile da Escola de Samba Vila Isabel.