Shantal Verdelho diz que sofreu violência obstétrica; médico nega

Na sexta-feira, 10, vazaram áudios da influencer Shantal Verdelho contando que foi vítima de violência obstétrica durante o recente parto de Domênica, segunda filha dela com Mateus Verdelho. Ela menciona palavrões chamados pelo médico ginecologista durante o trabalho de parto, que foi filmado pelo pai da criança.

Nas redes sociais, Shantal chegou a relatar que o trabalho de parto levou 48 horas. Neste sábado, 11, a influencer confirmou o teor dos áudios à Quem, mas não quis falar do assunto "por enquanto".

A assessoria do médico negou as acusações. "O parto da Sra. Shantal aconteceu sem qualquer intercorrência e foi elogiado por ela em suas redes sociais durante 30 dias após o parto. Surpreendentemente, o Dr. Renato Kalil começou a receber, nos últimos dias, ataques com base em um vídeo editado, com conteúdo retirado de contexto. A íntegra do vídeo mostra que não há nenhuma irregularidade ou postura inapropriada durante o procedimento", diz a nota da assessoria, que finaliza prometendo "providências jurídicas" em razão de "ataques à sua reputação".

No áudio vazado, Shantal reclama: "Descobri que ele falou da minha vagina para outras pessoas. Tipo 'ficou arregaçada, se não tiver episotomia, você vai ficar igual'", além de acusar o médico de tê-la "rasgado com a mão".

Outro trecho que chama a atenção são as ofensas que ela afirma ter ouvido durante o parto: "Simplesmente, quando a gente assistia ao vídeo do parto, ele me xinga o trabalho de parto inteiro. Ele fala: 'p*rra, faz força. Filha da mãe, ela não faz força direito. Viadinha'. Que ódio. Não se mexe, p*rra'... Depois que vi tudo, foi horrível".

Shantal também descreve que o médico chamou o marido dela para mostrar sua vagina após o parto: "Ele chamou meu marido e falou: 'Olha aqui, toda arrebentada, vou ter que dar um monte de pontos na perereca dela'. Ele falava de um jeito como: 'Olha aí, onde você faz sexo, tá tudo f*dido'. Ele não tinha que fazer isso. Ele nem sabe se eu tenho tamanha intimidade com meu marido".