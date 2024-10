Sexo de Bruno Gagliasso e Patrick Congo viraliza na web e internauta comenta: 'hétero curioso'

Bruno Gagliasso viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (31) após interpretar uma cena de sexo com o ator Patrick Congo na série brasileira "Os Quatro da Candelária", que estreou recentemente na Netflix. No trecho, o ator de 42 anos aparece entre beijos e abraços intensos, em pé e na cama, com o colega.

O marido de Giovanna Ewbank, inclusive, divulgou o trecho nos stories de seu perfil no Instagram e o comentário de uma internauta. "Jorge está dando o que falar", escreveu o ator, se referindo ao personagem que interpreta.

Na cena em questão, Sete, interpretado por Patrick Congo, sonha em ser marinheiro, assim como seu avô. A interação entre os dois personagens começa quando o jovem entra na loja de Jorge, onde também estão presentes a esposa e o filho. Em trechos seguintes, Sete aparece em um motel, pedindo refeições e tomando banho, quando Jorge aparece. Após o jovem compartilhar seu desejo de vida, o personagem de Bruno Gagliasso menciona que tem amigos na Marinha e se oferece para ajudar.

“Está falando sério, Jorge?”, questiona o jovem. “É claro que eu estou falando sério, caralh*. Eu não resisto a um pedido teu, gostoso”, responde Jorge. Em seguida, os dois começam a se beijar e se deitam na cama. A cena termina com Patrick Congo por trás de Gagliasso, ambos de pé.

Cena de sexo entre Bruno Gagliasso e Patrick Congo na série "Os Quatro da Candelária" (Foto/Reprodução/Instagram: @hugogloss)

Viral nas redes sociais

Nas redes sociais, internautas elogiaram os atores pela cena. "Bruno sempre entrega na atuação, junto com Patrick então é sucesso certo", escreveu um. "Bruno, sem dúvidas, é o melhor ator de sua geração. Ele é completo, tem uma ausência de ego e preconceito; ele deixa o seu personagem fluir. Isto também é sinônimo de humildade e amor pelo que faz, e o resultado é, sem dúvidas, a qualidade", comentou outro. "Bruno Gagliasso deu show de atuação em Os Quatro da Candelária também, viu? Um hétero curioso dentro do armário que usa de seus privilégios para ter o que quer na hora que quer. Jorge é um babado que só", disse um terceiro.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de oliberal.com)