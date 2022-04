Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (08/04)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (08/04), às 15h30, o filme de comédia e romance "Tudo por um Pop Star", dirigido por Bruno Garotti e estrelado por Maisa Silva, Klara Castanho e Mel Maia. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Tudo por um Pop Star"?

A banda pop Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as meninas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi, Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam ao show do grupo longe da cidade onde moram.

Veja o Trailer

Confira curiosidades sobre o filme "Tudo por um Pop Star"

A trama é baseada no livro que leva o mesmo nome, escrito por Thalita Rebouças.