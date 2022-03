Novas temporadas de 'Elite', 'Boneca Russa' e mais; veja o que chega à Netflix em abril

O catálogo da Netflix Brasil terá uma série de novidades para os seus assinantes no mês de abril, entre eles um grande número de produções originais da plataforma de streaming. Entre os mais aguardados estão novos episódios de "Elite", que estreia sua quinta temporada no dia 8; e "Boneca Russa", que terá sua segunda temporada disponibilizada no dia 20.

Há destaques ainda entre os documentários, com a chegada de "O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas", no dia 27 de abril. A série brasileira "A Sogra Que Pariu", com Rodrigo Sant'Anna, também chega ao Netflix, no dia 13. Confira o calendário de estreias:

O que chega ao catálogo da Netflix Brasil em abril:

SÉRIES

Elite: Temporada 5 (8/4/2022)

Nesta escola, todo aluno tem um segredo e cada semestre traz uma nova vítima e um novo mistério.

Ozark: Temporada 4 - Parte 2 (29/4/2022)

Rodeados por ameaças, Marty (Jason Bateman) e Wendy (Laura Linney) lutam para manter o cartel, o FBI e os filhos contentes enquanto tentam recuperar as próprias vidas.

Elite (Divulgação/ Netflix)

Better Call Saul: Temporada 6 (19/4/2022)

Esta série vencedora do Emmy volta para sua sexta (e última) temporada.

Boneca Russa: Temporada 2 (20/4/2022)

Depois de encarar a noite mais insana de suas vidas (repetidamente), Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) vivem outra aventura existencial que vira o mundo deles de cabeça para baixo.

Anatomia de um Escândalo (15/4/2022)

A vida privilegiada de Sophie (Sienna Miller) como esposa de um político poderoso começa a desmoronar depois que um escândalo vem à tona e ele é acusado de um crime chocante.

No Xadrez (12/4/2022)

Diretora de uma prisão feminina, Laura Willis retrata os altos e baixos da vida atrás das grades nesta irreverente série de humor ácido.

Coração Marcado (20/4/2022)

Um homem quer se vingar da organização de tráfico de órgãos que matou a esposa dele, mas acaba se envolvendo com a mulher que recebeu o coração dela.

Heartstopper (22/4/2022)

Ao enfrentar os desafios da escola e do amor, os adolescentes Charlie e Nick descobrem que sua amizade improvável pode ser algo mais. Inspirada nos quadrinhos de Alice Oseman.

Sunset - Milha de Ouro: Temporada 5 (22/4/2022)

Novos amores. Velhos inimigos. Um novo rosto. Com o mercado de luxo em alta, a competição pega fogo entre os corretores. Quem vencerá e quem sucumbirá?

The Home Edit - A Arte de Organizar: Temporada 2 (1/4/2022)

Clea e Joanna estão de volta, prontas para falar um pouco mais sobre elas mesmas e, claro, organizar a bagunça dos famosos e de gente como a gente.

A Sogra Que Te Pariu (13/4/2022)

Dona Isadir (Rodrigo Sant’Anna) se muda para a casa do seu filho durante a pandemia e vai fazer de tudo para atrapalhar a relação dele com a esposa. Muita confusão e risadas estão garantidas!

A Sogra Que Pariu (Divulgação/ Netflix)

Disque Prazer (8/4/2022)

Na Amsterdã dos anos 1980, uma estudante ambiciosa descobre uma nova carreira por acaso: atendente de um serviço de telessexo criado por dois irmãos bem diferentes.

Os Herdeiros da Terra (15/4/2022)

O jovem Hugo Llor se esforça para vencer na vida na Barcelona do século XIV e faz de tudo para cumprir a promessa que fez à família Estanyol.

Confie em Mim (Em Breve)

O desaparecimento de um adolescente abala a vida aparentemente perfeita de uma rica comunidade na Varsóvia e revela seus segredos mais sombrios.

DC's Legends of Tomorrow - Temporada 6 (15/4/2022)

Sara desaparece e uma fanática por teorias da conspiração se junta à equipe. As Lendas viajam pelo tempo e espaço para salvar o mundo de invasores alienígenas.

FILMES

A Princesa da Yakuza (20/4/2022)

Após descobrir que é herdeira de uma conhecida família da Yakuza, uma jovem de São Paulo conhece um homem com amnésia e um artefato misterioso.

Eternamente Demais pra Mim (1/4/2022)

A vida de Marta corre perigo após a cirurgia, justo quando encontra o amor verdadeiro. Será que dá para superar os segredos e as surpresas do destino?

Silverton: Cerco Fechado (27/4/2022)

Um assalto a banco dá errado após uma manifestação contra o apartheid. Baseado em uma história real.

Silverton: Cerco Fechado (Divulgação/ Netflix)

Metal Lords (8/4/2022)

O plano dos excluídos Hunter e Kevin está claro: tocar heavy metal, vencer o concurso e conquistar a admiração de todos. Será que eles conseguem?

Ainda Estou Aqui (8/4/2022)

Uma adolescente perde o amor de sua vida em um acidente trágico. Arrasada, ela começa a achar que ele está mandando sinais do outro mundo.

Escolha ou Morra (15/4/2022)

Atrás de um prêmio em dinheiro que ninguém retirou, dois amigos reiniciam um jogo dos anos 80 e entram em um mundo surreal de terror de outro nível.

A Caminho do Verão (22/4/2022)

No verão antes da faculdade, a estudiosa Auden conhece o misterioso Eli, que a ensina a levar uma vida mais leve e despreocupada.

As Garotas de Cristal (8/4/2022)

Sentindo a imensa pressão do papel principal, uma bailarina faz amizade com uma colega, e as duas criam um mundo só delas, longe da realidade.

Lua de Mel com a Minha Mãe (29/4/2022)

Abandonado no altar, um homem é convencido a ir para a lua-de-mel mesmo assim, mas na companhia da sua mãe controladora!

Bohemian Rhapsody (Divulgação/ Netflix)

Bohemian Rhapsody (30/4/2022)

Acompanhe a trajetória de Freddie Mercury rumo ao estrelato com o Queen nesta biografia musical, que retrata também seus problemas pessoais. Estrelado por Rami Malek.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Abercrombie & Fitch: Ascensão e Queda (19/4/2022)

Este documentário mostra o reinado da A&F na cultura pop na virada do milênio e como a marca prosperou por meio da exclusão.

O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas (27/4/2022)

Neste documentário, um autor examina a misteriosa morte de Marilyn Monroe, compartilhando entrevistas de áudio com pessoas conhecidas da atriz.

O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas (Divulgação/ Netflix)

De Volta ao Espaço (7/4/2022)

Elon Musk e os engenheiros da SpaceX tentam levar astronautas da NASA de volta à Estação Espacial Internacional e revolucionar as viagens espaciais.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Battle Kitty (19/4/2022)

Nessa aventura animada interativa de Matt Layzell, Kitty tem que derrotar todos os monstros da Ilha da Batalha para alcançar a vitória.

Série Grandes Jornadas Pokémon: Parte 2 (29/4/2022)

Goh e Ash continuam suas pesquisas, e Goh entra no Projeto Mew só que Mew não é o único Pokémon mítico!

Série Grandes Jornadas Pokémon: Parte 2 (Divulgação/ Netflix)

As Crônicas de Usagi: O Coelho Samurai (28/4/2022)

Um coelho aspirante a samurai e seus novos amigos guerreiros se unem para proteger a cidade contra monstros, ninjas, gangues e alienígenas.

Capitã Nova (1/4/2022)

Uma piloto de caça de um futuro devastado volta no tempo e se transforma em sua versão mais jovem para tentar evitar um desastre mundial.

Ovos Verdes e Presunto: Temporada 2 (8/4/2022)

Um segredo, um mistério não resolvido, um recomeço e espiões! Prepare-se para muita diversão e aventura na segunda temporada desta série inspirada no livro do Dr. Seuss.

Mistérios Animais (12/4/2022)

Os agentes especiais Sam e Kit viajam pelo mundo para investigar fatos científicos e desvendar mistérios do mundo animal usando gadgets maneiros.

ANIME

Bubble (28/4/2022)

Em uma Tóquio abandonada e repleta de bolhas e anormalidades gravitacionais, um jovem talentoso e uma garota misteriosa têm um encontro fatídico.

One Piece: Z (15/4/2022)

Luffy e a turma salvam um almirante da Marinha desiludido que só tem um objetivo: matar todos os piratas do mundo, inclusive os Chapéus de Palha.

One Piece (Divulgação/ Netflix)

Círculo de Fogo: The Black - Temporada 2 (14/4/2022)

No comando do Atlas Destroyer, Hayley e Taylor continuam a jornada para Sydney com Mei e Garoto, mas, primeiro, eles precisam escapar de um culto sanguinário.

Ultraman: Temporada 2 (14/4/2022)

Juntos, Ultraman, Seven, Ace, Zoffy, Jack e Taro enfrentam uma nova ameaça alienígena.