Sertaneja Paula Mattos conversa com o público paraense em live

A cantora sertaneja Paula Mattos é a convidada da live do "Égua do Babado!", nesta quinta-feira (23), às 18h pelo instagram oliberal.com. A cantora vai falar sobre os rumos que vem dando à carreira, sobre os planos para o período pós-pandemia e sobre as causas LGBTQIA+.

Paula Mattos ficou conhecida com a canção "Que sorte a nossa", mas o seu mais novo trabalho é "Tranqueira" que tem participação especial da dupla João Bosco e Vinicius.

A ideia de gravar a música com a dupla veio de Luiz Henrique Paloni, um dos autores do single, e na hora agradou Paula. A cantora cresceu ouvindo João Bosco & Vinícius e acompanhou, na adolescência, a explosão da dupla.

“Foi incrível o respeito e a forma como os meninos me receberam e estavam ali, entregues à gravação. Hoje poder cantar ao lado deles é uma honra muito grande para mim. Se eu já era admiradora do trabalho deles, virei fã das pessoas que são”, conta Paula.

“Tranqueira” é uma música de Luiz Henrique Paloni, Thiago TeG e Matheus Marcolino e conquistou Paula Mattos assim que a ouviu. “Eu pirei quando recebi, fiquei apaixonada nessa moda que tem tudo a ver comigo, com o que eu gosto de cantar e eu espero que a galera se identifique também”.

No mês de julho, Paula Mattos tomou a decisão de falar sobre sua orientação sexual e, principalmente, os motivos pelos quais levou tanto tempo para falar publicamente do assunto. O single “Não Esfriou”, traz a diversidade como tema principal.

Paula resolveu lançar somente em julho, e não no mês de junho que é o mês do orgulho LGBTQIA+, com o intuito de mostrar que as diversidades devem ser representadas e respeitadas todos os dias, independente de data comemorativa.

Apesar de defender a causa desde o início de sua carreira, quando lançou o clipe da música “Rosa Amarela”, também retratando a diversidade, a cantora disse que demorou para se aceitar por conta da repressão da mãe.

“Dei um selinho em uma garota aos 8 anos e minha mãe não gostou, olhou feio como se fosse errado e me senti reprimida”, conta. “Por me sentir culpada, cheguei a namorar garotos, mas aos 18 anos resolvi me assumir para os meus pais e não foi fácil lidar com a reação da minha mãe”, completa chamando atenção dos pais para que acolham e apoiem seus filhos, para que eles cresçam com coragem e força para lidar com as maldades do mundo. “O cancelamento não começa na internet, e sim dentro de casa”, disse a artista.

Casada há nove anos, Paula compôs a música para a esposa e assistindo às filmagens do clipe ficou totalmente tocada com o sentimento de amor. Ela ressalta que a ideia não é falar no assunto para ganhar mídia ou likes, mas sim porque quer ter o direito e a liberdade de ser quem é. “Quando vi o Caldeirão com a Pabllo, surgiu um desejo ainda maior de assumir publicamente. Me sinto madura e pronta para falar desse assunto, mesmo sabendo que ainda existe muito preconceito”, disse a cantora no período do lançamento da música.