Sérgio Reis estaria deprimido e passando mal após divulgação de ataques ao STF

Sérgio Reis estaria deprimido e passando mal com crise de diabetes. O cantor de 81 anos teria ficado deste jeito após a repercussão negativa de um áudio e de filmagens em que afirmou que caminhoneiros apoiados por produtores de soja iriam parar o Brasil para exigir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A notícia foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

Vídeos e áudios do cantor circularam nos grupos de whatsapp e na internet conclamando apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para manifestações no dia 7 de setembro, data em que é comemorada a independência do Brasil. O cantor chegou a divulgar um vídeo mais ameno convidando apoiadores de Bolsonaro.

A esposa Ângela Bavini declarou que a diabetes do artista subiu muito e que o estado dele é de tristeza e depressão. Segundo a esposa, Sérgio Reis foi induzido por outras pessoas e que ele jmais pensou em invadir o Supremo e quebrar tudo. O músico sertanejo foi aconselhado por médicos a descansar para controlar a diabetes. Já os advogados, aconselharam a não dar entrevistas e nem falar com amigos.

Sérgio Reis foi deputado federal pelo PRB, atual Republicanos, durante os anos 2015 e 2019.