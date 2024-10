Serena Williams revela cirurgia de remoção de tumor nas redes sociais; veja o vídeo

A ex-tenista Serena Williams compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que passou recentemente por uma cirurgia para remover um túmor no pescoço. Segundo a famosa, se tratava de um cisto branquial, que é um tipo de tumor benigno congênito.

O cisto tinha o tamanho de uma uva e causava desconforto. Inclusive, Serena revela que foi obrigada a ser internada para a drenagem do seu conteúdo.

Em um vídeo publicado no TikTok, a vencedora de 23 títulos de Grand Slam e quatro medalhas de ouro olímpicas relatou o susto que sentiu ao descobrir a massa em seu pescoço, em maio deste ano. "Um dia, em maio, senti essa grande massa no meu pescoço. Fiquei mortificada, tive ela testada para tudo o que se pode imaginar e tudo deu negativo", contou Serena.

#foryourpage #serenawilliams #mom ♬ original sound - Serenawilliams @serena Back in May I found a lump showing on my neck. I immediately went to the doc got a mri and was told I have a brachial cyst. Have you ever heard of that? They said I don’t need to get it removed if I don’t want. So I did not get it but it kept growing. I decided to get more test and 3 test and one biopsy later everything is still negative but doctors advised I get it removed asap because it was the size of a small grapefruit and it could get infected or worse leak. So this is me removing it. I am feelimg so grateful, and fortunate everything worked out, and most of all I’m healthy. I still made it to American doll with Olympia as promised. And yes all is ok. 🙏🏿🙏🏿 #fyp

O cisto branquial foi removido em um procedimento cirúrgico: "Ele era tão grande que tinha o tamanho de uma toranja e doeu quando saiu".

A famosa contou que sentiu um dor suportável e precisou da instalação de um dreno devido à grande quantidade de fluido no local. "Estou muito feliz de ter tido ótimos médicos. Ainda estou um pouco assustada, mas animada para os próximos passos", completou Serena, que ainda se encontrava no hospital no momento em que gravou o vídeo.