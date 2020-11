'Sempre estarei do lado da vítima', diz Hassum sobre Marcius Melhem

Leandro Hassum falou sobre as acusações de assédio sexual e moral contra Marcius Melhem, com quem ele trabalhou por mais de 10 anos. Melhem deixou a liderança dos projetos de humor da Globo após denúncias de funcionárias.

"Tem oito anos que não trabalho nem falo com o Marcius. Enquanto estivemos juntos, nunca presenciei nenhum episódio de assédio. O caso dele está nas mãos da Justiça. Sempre estarei do lado da vítima, nunca do culpado", disse Hassum.

As acusações de assédio contra Marcius Melhem vieram à tona em dezembro de 2019. Quando anunciou seu afastamento da Globo, o humorista afirmou estar "indignado" com os questionamentos. "É com total indignação que Marcius Melhem recebe os questionamentos sobre as razões que o teriam levado a pedir uma licença de quatro meses à TV Globo. A decisão de se afastar de suas atividades na emissora foi do próprio Melhem e não tem relação alguma com as maldades veiculadas", dizia a nota de sua assessoria à imprensa.

A advogada Mayra Cotta, que cuida da defesa dessas atrizes, disse que Melhem teria comportamento agressivo com as mulheres, além de trancá-las em salas e tentar agarrá-las contra a vontade.

"Estou disposto a reconhecer meus erros, pedir desculpas e, se possível, reparar pessoas que eu tenha de qualquer forma magoado. Quero enfrentar isso com verdade e humanidade e me expor se for preciso. Mas mesmo abraçando profissionalmente a causa feminista, ainda combato o machismo dentro de mim, erro, posso ter relações que magoem. Tento melhorar e aprender. E queria muito falar sobre isso", diz.