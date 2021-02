'Eu não peido', afirma Marília Mendonça em resposta na web

Na noite desta quinta-feira (25), a cantora Marília Mendonça usou as redes sociais para conversar com os fãs enquanto estava presa no trânsito. Ao abrir a caixinha de perguntas a sertaneja foi questionada se vendeu seu automóvel saveiro e qual foi o motivo da venda.

“Sim. Efeito da pandemia, né? É a vida!”, disse ela. A artista ainda respondeu sobre o ano que mais trabalhou na vida: "Com certeza, não foi 2020. E pelo visto não será 2021". Bem-humorada, a Rainha da Sofrência ainda brincou falando que não solta pum. "Vou falar para vocês e vão achar que é mentira. Mas eu não peido. Vocês acreditam? De verdade. Se quiser perguntar para minha mãe, pode perguntar. Não consigo. É ruim para mim. É tímido (risos)", ironizou.

Um fã chegou a sugerir que ela comprasse um helicóptero para fugir dos congestionamento. "Eu vendendo os trens e vocês mandando eu comprar helicóptero! Não é possível. Devem achar que eu sou o Silvio Santos, mesmo!", debochou a cantora.