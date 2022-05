Sem barulho: Giovanna Ewbank agradece pausa em obra de Fernanda Gentil

Essa semana, Giovanna Ewbank usou seu perfil no Instagram para falar da obra que Fernanda Gentil estava realizando na sua casa, causando incômodo. Vizinhas, a influenciadora contou como tem sido a sua rotina desde que a apresentadora iniciou a reforma. Com a recorrência do barulho, Giovanna falou que precisava descansar.

“Olha, Fernanda Gentil, estou pensando tanto, mas tanto! Sabe que hoje eu gravo de madrugada, né, então queria dar uma descansadinha antes de ir para a gravação para ficar até às cinco da manhã. Só que está tendo uma obra aqui na minha parede! Que loucura, Fernanda Gentil! Não paro de pensar em você”, disse ela.

“Ai, olha, Fernanda e Priscila, suas lindas e maravilhosas em Paris: Está legal aí? Está legal aí em Paris, gatas? O mínimo que eu quero por essa obra aqui do lado é um presente, tá? De boa vizinhança, que vocês serão. É o mínimo”, finalizou ela.

Na manhã deste sábado, 21, a influenciadora falou sobre essa situação mais uma vez. “Um sábado sem obra, né, Fê Gentil? Que tudo o som dos pássaros! Que delícia! Ontem saiu que eu e Fê Gentil estávamos brigando por causa da obra. Ela faz parte da minha mobília, assim como nós já fazemos parte da mobília dela!”, começou Giovanna.

“Ela já era minha vizinha de frente, agora vai ser muro com muro. Estamos projetando uma tirolesa da casa dela para a minha para as crianças. Logo vai ficar pronta”, explicou.