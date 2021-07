Angélica teria se revoltado com Fernanda Gentil na programação dos domingos

Angélica teria ficado revoltada ao descobrir que Fernanda Gentil ocupará espaço na programação de domingo da TV Globo, antes do Domingão, que será apresentado pelo seu marido Luciano Huck. A apresentadora se queixou por não ter nenhum espaço na emissora também aos sábados. As informações foram divulgadas pelo colunista Lo Bianco, do portal IG.

Segundo Lo Bianco, fontes próximas do casal que transitam em meio ao executivo da emissora informaram que a nota oficial da TV Globo divulgada na última quinta-feira (22), com a informação que Fernanda Gentil assumirá um programa aos domingos antes do Domingão - agora com o Luciano Huck - foi recebida de maneira péssima por Angélica.

A notícia teria sido uma grande surpresa também para Huck, que já estaria dando como certo o retorno da esposa à grade de programação da emissora. No acordo de Huck com a Globo, uma das condições impostas seria o retorno também de Angélica.

A situação teria levado até Angélica a questionar o próprio marido sobre o acordo feito entre ele a TV Globo. Como resposta, Luciano Huck teria dito que a esposa entrará na grade no ano que vem, o que teria deixado os ânimos exaltados.