Sandy e Lucas Lima testam positivo para covid-19

O casal Sandy e Lucas usou as redes sociais para informar aos fãs que ambos testaram positivo para a covid-19. "Ei, pessoal. Minha vez também chegou. Mas estou bem, com poucos sintomas e me cuidando muito. Não se preocupem comigo", escreveu a cantora sobre a foto do teste de PCR com resultado positivo, postado no Story do Instagram.

Lucas fez o mesmo no perfil pessoal da mesma rede social. "É amiguitos eu tava tentando ser o último a pegar. Eu esperava que o Átila viesse aqui em casa, no final da pandemia, me traze rum troféu...", escreveu, referindo-se ao biólogo e youtuber que comenta sobre a covid.

Na mesma postagem, a irmã de Júnior acrescentou que tomou três doses da vacina contra a doença e que o corpo dela está "reagindo rápido". Ela lamentou ter tido que cancelar um compromisso de trabalho por conta do diagnóstico, o que a deixou "muito triste". Mas demonstrou otimismo e encerrou o post avisando que "logo, logo eu tô zerada (curada)".

Enquanto Lucas, também tranquiliza os seguidores: "Estamos bem, descansando, com três doses e sintomas bem levinhos".