Samantha Schmutz pede desculpas à Juliette: 'foi super infeliz, carregado de ódio, de mágoa'

Após receber muitas críticas na internet por ter alfinetado Juliette, a atriz Samantha Schmutz publicou em suas redes um vídeo pedindo desculpas a ex-BBB.

A humorista, que aparece com cara de choro, disse que precisou refletir sobre seu comentário e reconhece que errou: "meu comentário foi super infeliz, foi carregador de ódio, de mágoa, de falta de empatia com uma pessoa que só faz o bem pro Brasil".

VEJA MAIS

Samantha reconhece Juliette como artista e diz estar triste com sua atitude: "Tem pouquíssimo tempo de carreira de artista sim, porque tá cantando, tá fazendo show, tá lotando, tem seus fãs e eu fiz esse comentário totalmente descenecessário, descabido, eu tô super triste".

A atriz segue explicando que a confusão do mercado do entretenimento entre artista e celebridade acabou faznedo com que ela jogasse sua frutração em Juliette. "Eu fiz esse comentário porque, em algum lugar, me tocou, sabe, tá muita confusão hoje em dia, a nossa indústria, a nossa profissão: celebridade, famoso, tá tudo misturado, vira ator, vira atriz e eu joguei a minha frustração na Juliette”.

Samantha desabafa sobre a dificuldade de ser artista independenteno Brasil: "se você não tem a máquina te ajudando e te fortalecendo, os artistas são massacrados, eu vejo milhões de amigos meus tendo que desistir e por conta disso, por não ter ajuda do algoritmo, a coisa não anda. Então essa revolta toda me explodiu naquele segundo e o problema não é ela".

A comediante lembrou que Juliette usa muito bem suas redes, lutando pelas mesmas causas que as da atriz e encerra pedindo desculpas. "Eu espero que você me perdoe, Juliette, e o Brasil também me dê essa chance de aprender".