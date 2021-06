Saiba quem são os três ex-'BBB 21' que não são seguidos por Juliette no Instagram

A campeã do “BBB 21”, Juliette, já supera os 30 milhões de fãs no Instagram e é a ex participante do reality show da Globo mais seguida da história. Entre os amigos de confinamento, a paraibana só não é acompanhada por Nego Di. Mas ela também não segue a todos.

Além de retribuir o unfollow ao humorista, Juliette também não segue mais dois ex-colegas de confinamento: Karol Conká e Projota. Com isso, dos integrantes mais ativos do "gabinete do ódio", grupo que ficou conhecido como os vilões da edição, só Lumena escapou.

Durante as primeiras semanas de “BBB 21”, Karol foi acusada de xenofobia fora da casa pelas críticas a Juliette e Projota debochou do jeito de falar da mais nova namoradinha do Brasil.