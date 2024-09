Saiba quem foi o dublador dos personagens Darth Vader e Mufasa que morreu aos 93 anos

O ator e dublador James Earl Jones morreu, nesta segunda-feira (9/09), aos 93 anos, deixando um legado marcante no teatro, cinema e na dublagem. Ele ficou eternizado por dar voz a dois dos personagens mais icônicos da cultura pop: Darth Vader na saga "Star Wars" e Mufasa na animação "O Rei Leão". Veja mais sobre ele:

Quem foi James Earl Jones?

James construiu uma carreira em diversas áreas da atuação. Filho de uma professora e de um boxeador, ele inicialmente cursou pré-medicina na Universidade de Michigan, mas descobriu sua verdadeira vocação no teatro. Formou-se em artes com especialização em drama nos anos 50 e iniciou sua trajetória no palco, onde ganhou reconhecimento por suas performances em peças de Shakespeare.

Quantos prêmios ele recebeu?

Durante sua carreira, Jones ganhou três Tonys, dois Emmys, um Grammy, um Globo de Ouro e diversos outros prêmios

Conheça quais filmes e séries o ator atuou:

Sua estreia no cinema ocorreu em 1964, no filme “Doctor Strangelove”, de Stanley Kubrick. A partir desse momento, Jones construiu uma carreira prolífica em Hollywood, com atuações memoráveis em filmes como:

‘ A Grande Esperança Branca ’ (1970) – papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator;

’ (1970) – papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator; ‘ Conan, o Bárbaro’ (1982) – interpretando Thulsa Doom;

(1982) – interpretando Thulsa Doom; ‘Um Príncipe em Nova York’ (1988) – como Rei Jaffe Joffer;

(1988) – como Rei Jaffe Joffer; ‘A Caçada ao Outubro Vermelho’ (1990) – no papel do Almirante Greer;

(1990) – no papel do Almirante Greer; ‘Jogos de Guerra’ (1992) e ‘Perigo Real e Imediato' (1994)’.

Além disso, sua atuação na televisão também foi marcante. Em 1991, ele se tornou o primeiro ator a ganhar dois Emmys no mesmo ano, por sua atuação na série “Gabriel’s Fire” e no longa "Onda de Calor".

Relembre personagens icônicos:

Jones se destacou na dublagem ao dar voz a Darth Vader, personagem da saga "Star Wars", a partir de 1977. Sua voz icônica tornou-se uma das mais reconhecidas na história do cinema.

Em 1994, ele também emprestou sua voz ao leão Mufasa na animação da Disney “O Rei Leão”, consolidando sua importância na dublagem.

Mufasa (Divulgação)

Além desses personagens, Jones participou de diversas animações e programas de TV, incluindo a série “Os Simpsons”, onde dublou vários personagens ao longo dos anos.

Vida pessoal

James Earl Jones foi casado duas vezes. Seu primeiro casamento foi com a atriz e cantora Julienne Marie, de 1968 a 1972. Em 1982, casou-se com a atriz Cecilia Hart, com quem permaneceu até a morte dela em 2016. Eles tiveram um filho, Flynn Earl Jones, hoje com 42 anos.