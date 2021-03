Saiba quais as mulheres mais buscadas na internet no Brasil

Desde o século XX comemora-se no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. Pensando no espaço em que mulheres conquistaram em diversos âmbitos da sociedade, economia e mercado de trabalho, a Semrush, uma plataforma SaaS de gerenciamento de visibilidade online e marketing de conteúdo, fez um levantamento para entender o comportamento de pesquisas sobre esse assunto aqui no Brasil.

Os dados analisados percorrem as mulheres que representam lideranças ao redor do mundo, as personalidades mulheres mais buscadas e as perguntas mais buscadas com relação a vida da mulher em sociedade.

A primeira análise feita pela Semrush foi com relação às mulheres que ocupam espaços de liderança. A lista começa com o crescimento médio das 5 mulheres mais buscadas na internet. A primeira delas é Kamala Harris, um dos expoentes da política mundial e que foi eleita em 2021 como a primeira vice-presidente mulher e negra do Estados Unidos. Sua campanha foi marcada pelo ativismo pelas mulheres e pelos direitos do negors nos EUA, e com isso seu nome foi pesquisado mais de 96,4 mil vezes durante o ano passado.

Kamala Harris é a vice-presidente dos EUA (JULIO CORTEZ/ASSOCIATED PRESS/AE)

A lista segue com Jane Fonda com o segundo maior crescimento médio, totalizando mais de 58,6 mil buscas. A atriz norte-americana é um expoente da luta das mulheres por igualdade em Hollywood, trabalhando em prol de equidade de salários e os mesmo direitos para atores e atrizes.

Logo após, temos Malala com mais de 58,3 mil buscas em média no ano de 2020. A ativista paquistanesa foi baleada na cabeça por protestar pelo direito das mulheres terem direito à educação no país. Seu legado inspira muitas mulheres a irem em busca de seus sonhos de crescimento pessoal e profissional, mesmo que isso signifique enfrentar muitos obstáculos pelo caminho.

Em quarto lugar temos Greta Thunberg com mais de 55,5 mil buscas na internet pelo seu nome. Responsável pelo levante de ativistas do clima da Suécia, Greta foi o rosto por trás do movimento que se reúne às sextas-feiras em frente ao parlamento sueco para exigir medidas concretas para frear o aquecimento global no país e no mundo.

Greta e Malala estão em destaque no ranking (Instagram)

E por fim, em quinto lugar temos Michelle Obama, esposa do ex-presidente americano Barack Obama, com mais de 47 mil buscas. Ela é dvogada e ativista da causa feminista no país, além de escrever livros e estrelar séries da Netflix. O documentário sobre sua vida conta como ela deu início a sua carreira e deu dicas valiosas para outras mulheres que estão na carreira empreendedora, assim como ela.



Confira o Top 5 mulheres mais buscadas:



1. Kamala Harris: 96,4 mil

2. Jane Fonda: 58,6 mil

3. Malala: 58,3 mil

4. Greta Thunberg: 55,5 mil

5. Michelle Obama: 47,7 mil



"A causa das mulheres tem ganhado cada vez mais expoentes falando sobre temas relevantes e ampliando a discussão sobre assuntos importantes para toda a sociedade. É importante o reconhecimento de mulheres como líderes e especialistas naquilo que fazem de melhor e que recebam o mesmo retorno concedido a qualquer um. Por isso, é imprescindível que conteúdos de qualidade, principalmente o que são produzidos por mulheres, sejam bem trabalhados com boa otimização atingindo o maior número de usuários e colaborando para a presença dessas referências. Investir em técnicas pensando nesse objetivo será o futuro para os portais e veículos que buscam reconhecimento", afirma Olga Andrienko, VP de Brand Marketing na Semrush.



Além delas, temos o crescimento percentual de interesse por mulheres líderes no mundo todo. Em primeiro lugar temos Sarah al-Amiri que somou mais de 3900% de crescimento nas buscas pelo seu nome. A atual ministra para Tecnologias Avançadas dos Emirados Árabes Unidos (UAE) e presidente na agência espacial nacional ficou conhecida como a engenheira que colocou os UAE na rota espacial, com o lançamento da sonda al-Amal, ou Esperança em português.

Em segundo lugar, com o crescimento de 3883% nas buscas temos Cindy Bishop, tailandesa, modelo, atriz e apresentadora do "Asia’s Next Top Model", que foi nomeada embaixadora regional da boa vontade pela ONU Mulheres para a Ásia-Pacífico para promover a igualdade de gênero e enfrentar a violência doméstica.

A lista é seguida por Alicia Garza, uma das ativistas que em 2012 deu origem ao movimento mundialmente conhecido como Black Lives Matter, que conquistou um aumento de mais de 3778% na busca pelo seu nome.

Em quarto lugar temos Patrisse Cullors, a companheira de Alicia na fundação desse movimento em prol de dar mais visibilidade à causa negra, principalmente as ligadas a mortes injustas de homens e mulheres negras, ligadas em sua maioria ao racismo. O nome dela teve um crescimento de mais de 3200% no último ano.

Em quinto lugar temos Sarah Gilberts a cientista que está por trás do desenvolvimento da vacina contra o novo coronavírus produzida pela Universidade de Oxford, ela angariou mais de 2262% de aumento no período levantado.

O ranking é seguido por Anastasia Volkova, empreendedora e inovadora agrícola que usa a ciência e a tecnologia para lidar com questões de segurança alimentar, que somou mais de 1811% no aumento nas buscas por seu nome.

Em oitavo lugar temos Kathy Sullivan, cientista, astronauta, escritora e executiva. Em 1978, foi uma das seis primeiras mulheres a ingressarem no corpo de astronautas da Nasa (agência espacial americana) e tem o feito de ser a primeira mulher americana a caminhar no espaço, o nome dela somou mais de 1296% de crescimento durante 2020.

Depois delas vemos Agnes Chow ativista pró-democracia de 23 anos, figura-chave dos protestos em Hong Kong batizados de "Movimento dos Guarda-Chuvas", em 2014. Seis anos depois, ela esteve entre os ativistas presos sob uma polêmica nova lei de segurança imposta por Pequim, e somou um aumento de 1050% nas buscas por seu nome.

E por fim, temos Samia Nishtar que somou mais de 1036% no aumento durante o período analisado. Samia é líder em saúde global e desenvolvimento sustentável. Desde 2018, lidera o programa transformador Ehsaas de Alívio da Pobreza, que melhorou a vida de milhões de paquistaneses, fornecendo serviços bancários móveis e contas de poupança, além de outros recursos básicos.



Confira a lista completa:



1. Sarah al-Amiri: 3900%

2. Cindy Bishop: 3883%

3. Alicia Garza: 3778%

4. Patricia Cullors: 3201%

5. Sarah Gilbert: 2262%

6. Kamala Harris: 2027%

7. Anastasia Volkova: 1811%

8. Kathy Sullivan: 1296%

9. Agnes Chow: 1050%

10. Sania Nishtar: 1036%



Dentre as personalidades nacionais que mais despertam o interesse dos brasileiros, o primeiro lugar fica para Anitta, com mais de 636 mil buscas em média durante o ano de 2020. Dona de grandes hits e muitos feats com nomes de peso da indústria, Anitta é empresária, cantora, head de criatividade e inovação da Skol Beats e tem sua própria série documental na Netflix.

Anitta é a brasileira mais buscada na internet (Reprodução / Instagram)

O ranking é seguido por Ana Maria Braga, a apresentadora do programa matinal 'Mais Você' da Globo soma mais de 309 mil buscas. No ar há mais de 22 anos, Ana Maria coleciona momentos inusitados na TV, entrevistas com grandes artistas e performances marcantes durante seu programa ao vivo.

A terceira personalidade mais buscada é Jojo Toddynho com mais de 304 mil menções em média. A cantora de funk é famosa por falar o que pensa, repreender duramente as situações de machismo e por ter participado do reality show 'A Fazenda', da qual foi a grande vencedora.

A próxima no ranking é Ivete Sangalo, com a soma de mais de 207 mil menções em média. A cantora baiana é detentora de diversos prêmios musicais, hits que fizeram muito sucesso tanto no Brasil como no exterior e a responsável por animar o carnaval baiano, um dos mais famosos, com seus shows no trio elétrico.

Ivete Sangalo segue em alta entre os brasileiros (Instagram)

Depois dela, a brasileira mais pesquisada é Manuela D'Ávila com mais de 116 mil menções em média. Ela que luta pelo direito dos trabalhadores no Brasil já foi deputada estadual e federal, tentou se eleger vice-presidente em 2018 ao lado de Fernando Haddad, além de concorrer à prefeitura de Porto Alegre no ano passado.

Em sexto lugar temos Formiga com mais de 80 mil menções em média ao longo do ano de 2020. Miraildes, cujo apelido é Formiga, é jogadora profissional de futebol e atua como volante e meia, e é a única pessoa do mundo a ter participado, como atleta, de 7 Copas do Mundo.

Seguindo temos Paola Carosella, chef de cozinha argentina que ganhou muita fama no Brasil ao ser jurada do reality show Masterchef. Em 2020 ela somou mais de 78 mil buscas em média na Internet.

Paola Carosella em destaque entre brasileiros (Reprodução)

Logo após, temos Elba Ramalho compondo o ranking com mais de 66 mil buscas em média. A personalidade nordestina é cantora, compositora, multi-instrumentista e atriz brasileira e soma inúmeros sucessos na carreira como 'De volta para o aconchego' e 'Bate coração'.

Por fim, temos Fátima Bernardes com a média de mais de 58 mil buscas na internet. A jornalista comandou a bancada do Jornal Nacional durante 14 anos e agora é responsável por um dos programas de auditório com mais audiência nas manhãs da TV aberta, o 'Encontro com Fátima Bernardes'.

E em décimo lugar temos a deputada estadual Isa Penna com mais de 52 mil buscas durante o ano de 2020. Isa foi vítima de assédio sexual em pleno exercício de suas funções e seu agressor ainda está julgado pelo crime.



A lista completa é a seguinte:



1. Anitta: 636 mil

2. Ana Maria Braga: 309 mil

3. Jojo Toddynho: 304 mil

4. Ivete Sangalo: 207 mil

5. Manuela D'Ávila: 116 mil

6. Formiga: 80 mil

7. Paola Carosella: 78 mil

8. Elba Ramalho: 66 mil

9. Fátima Bernardes: 58 mil

10. Isa Penna: 51 mil



*porcentagem do aumento de buscas online de janeiro de 2020 a janeiro de 2021 no Brasil