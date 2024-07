Saiba o porquê Silvio Santos teve alta médica adiada

Silvio Santos teve sua alta médica adiada, nesta sexta-feira (19/7), pela equipe do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Embora Silvio esteja se recuperando bem, os médicos decidiram postergar sua alta para assegurar uma recuperação completa antes de ele retornar para casa.

VEJA MAIS

O apresentador de TV, de 93 anos, foi internado na última quarta-feira (17/7) após ser diagnosticado com H1N1. Pessoas próximas ao comunicador informaram ao Metrópoles que a família tem tranquilizado amigos e relatado que ele está no quarto e se recuperando bem.

A notícia sobre a doença do apresentador gerou repercussão, levando a direção do SBT a tratar o quadro de saúde de Silvio Santos com sigilo. Conforme reportado pelo site Notícias da TV, as informações sobre o estado de saúde do empresário foram restritas aos corredores da emissora. A direção proibiu que programas como Fofocalizando e Tá na Hora comentassem sobre o assunto.

Uma exceção foi aberta para o SBT Brasil, que recebeu permissão para abordar brevemente a situação de Silvio Santos. No entanto, César Filho, apresentador do telejornal, não mencionou o caso durante a transmissão.