Saiba o que aconteceu com a voz de Steven Tyler, cantor do Aerosmith

O Aerosmith anunciou a aposentadoria dos palcos devido à saúde de Steven Tyler, vocalista da banda há cinco décadas. Segundo o grupo, o cantor de 76 anos tem uma lesão incurável nas cordas vocais. Entenda a condição do artista:

O problema de Tyler foi agravado em 2023, quando ele estava em turnê e sofreu uma fratura da laringe. Isso deixou suas cordas vocais machucadas e sangrando devido à lesão rara.

Vale ressaltar, que a laringe é em grande parte composta de cartilagem elástica. As lesões vocais geralmente ocorrem devido ao uso inadequado da voz ou esforço excessivo das cordas vocais. No caso do vocalista, sua amplitude vocal não era mais a mesma de quando era jovem, prejudicando seu canto.

Mesmo com adaptações vocais para realizar agudos poderosos, a cartilagem da laringe se torna mais rígida com o tempo, podendo resultar em uma fratura, como aconteceu com o cantor.

Diante dessa situação, a banda decidiu cancelar todos os shows da turnê de despedida em 2023. Agora, a banda informou que não vai mais se apresentar nos palcos.