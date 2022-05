Steven Tyler: cantor é internado em reabilitação; Aerosmith cancela shows

O vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, está internado em uma clínica de reabilitação. O cantor foi, voluntariamente, tratar o vício em drogas. A decisão e o comunicado sobre o cancelamento dos shows foram publicados via rede social, nesta terça-feira (24).

Todos os ingressos comprados serão reembolsados. “Como muitos de vocês sabem, nosso amado irmão Steven trabalhou em sua sobriedade por muitos anos. Após a cirurgia no pé para se preparar para o palco e a necessidade de controle da dor durante o processo, ele recentemente teve uma recaída e entrou voluntariamente em um programa de tratamento para se concentrar em sua saúde e recuperação. Lamentamos muito informar nossos fãs e amigos que devemos cancelar nosso primeiro conjunto de datas de residência em Las Vegas em junho e julho, enquanto ele se concentra em seu bem-estar”, dizia a postagem

A banda tranquilizou os apreciadores da música e disse que setembro vão informar a atualização do caso de saúde. “Obrigado por sua compreensão e por seu apoio a Steven durante esse período”, continuou a postagem.

Histórico de Steven Tyler e as drogas

Steven Tyler, tem 74 anos, e entrou para as drogas ainda na adolescência. Chegou a ser expulso do ensino médio pelo vício. Na biografia, “O Barulho na Minha Cabeça Te Incomoda?”, de 2012, Steven listou os entorpecentes já consumidos. Cocaína, oxicodona, metadona, heroína, metanfetamina e LSD. No mesmo livro, Tyler contou que pagou cerca de 6 milhões de dólares em drogas ao longo da vida.

Em 1988, Steven Tyler chegou a ir para uma clínica, após colegas de banda organizarem uma intervenção. Entre idas e vindas, o tratamento não foi definitivo. Até 2010, o cantor lidou com uma série de recaídas, passou doze anos sóbrio.