Autópsia revela causa da morte de modelo brasileira que vivia nos EUA

Nesta quinta-feira (3), a Polícia de Miami confirmou a causa da morte da modelo brasileira Adriana Vieira, encontrada sem vida nas águas de Key Biscayne, um paraíso subtropical que fica na costa da Flórida (EUA), no último mês. De acordo com o relatório de autópsia do Departamento Médico Legal de Miami-Dade, Adriana foi vítima de afogamento e não fez uso de drogas ilícitas. A brasileira deixou um filho de seis anos, fruto do relacionamento com o empresário Roberto Tesário.

VEJA MAIS

A brasileira de 31 anos morreu quando participava de uma festa em um iate de luxo no condado de Miami-Dade. O evento foi promovido por um rapper que não teve o nome identificado até o momento.

Quem era Adriana Vieira?

A modelo, natural de São Paulo, vivia há cerca de dois anos na Flórida, para onde se mudou com o então marido Roberto Tesário e o filho. No Instagram, a influenciadora tinha mais de 500 mil seguidores e costumava publicar fotos tiradas em locais badalados, além de registrar seus trabalhos como modelo. Ela também trabalhava como dançarina e rapper, cena em que era conhecida como Lady Rich Forever (Dama Para Sempre Rica, em português).