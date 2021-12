Sabrina Sato faz 'publi' de lingerie e deixa fãs babando

Nesta semana, Sabrina aumentou os batimentos cardíacos da galera do Instagram após compartilhar mais um publipost pra lá de sexy na rede social. No estilo mulherão fatal, a musa posou com uma lingerie rendada pra lá de provocante e fez aquela performance caprichada em frente à câmera, dando um show completo de sensualidade e muita beleza corporal na timeline dos fãs plantonistas. “Haja coração!”.

Recentemente, Sabrina Sato abalou as estruturas do mundinho virtual após divulgar mais um ensaio diferenciado em sua página oficial do Instagram. Já no clima de carnaval, a japonesa mais amada do Brasil posou com uma fantasia ousada antes do ensaio da escola de samba Gaviões da Fiel e ostentou toda boa forma corporal em uma sequência de cliques de tirar o fôlego. “Vamos sambar”, convidou ela na legenda do post, que somou mais de 64 mil curtidas e uma chuva de elogios.

Madrinha da Gaviões da Fiel, em São Paulo, Sabrina Sato é uma exceção entre as musas do Carnaval: é das únicas que fazem questão de pagar suas próprias fantasias. “Sei que esse custo tem um peso grande para a escola, então é uma forma de ajudar”, diz ela que, já chegou a desembolsar cerca de R$ 150 mil nos figurinos.