Sabrina Sato aparece em look transparente e brilhoso nas redes sociais e recebe elogios

Sabrina Sato, apresentadora, continua causando em seu perfil na rede social. A artista apareceu com o look transparente e brilhoso, deixando o bumbum em destaque e aparecendo também com uma máscara brilhosa.

Sempre chamando atenção com seus cliques, a apresentadora virou alvo de elogios intensos de seguidores depois da publicação. “Maravilhosa”; “Te amo”; “Deusa”; “Perfeição tem nome”; “Maravilhosa é ela!”; “Perfeita”; “Com essa maravilhosidade toda, não tem como esquecer”; “Musa sensata”, foram as mensagens no post.

Recentemente, Sabrina prestou uma homenagem à Ticiane Pinheiro, sua amiga e colega de emissora, exaltando a mãe exemplar que a loira é na web.

Em uma foto publicada no Instagram, no Dia dos Namorados, Sabrina Sato surgiu de biquíni ao lado do marido, Duda Nagle, para comemorar a data. Nas imagens publicadas, a apresentadora apareceu beijando e abraçando o ator.

Na legenda da publicação, Sabrina escreveu uma longa mensagem para o famoso. “Você é discreto e eu exibida, você se concentra, eu me distraio, você é básico e eu nada básica, você faz planos, eu quero agora, você me ama de cara lavada e eu passo muitos cremes e faço uma montação. Você lê 5 livros e assiste 12 vídeos sobre um determinado assunto e eu leio um artigo e já quero debater. Vc é ouvidos e eu falo bastante. Vc é chocólatra e eu te acompanho pq não nego comida, vc é cafezeiro e eu também”, escreveu a famosa, em parte do texto.

“Vc busca segurança e eu liberdade, vc quer ficar tranquilo, de boa e eu quero sambar. A gente se descobre nas nossas diferenças e seguimos nos respeitando e amando. Te amo”, concluiu Sato.

Nos comentários, seguidores da artista não perderam o tempo em comentar os cliques do casal. “Amei a legenda. Lindos”, escreveu uma seguidora. “Casal lindo”, disse outra internauta. “Viva o amor”, comentou mais um fã, entre várias mensagens e emojis.