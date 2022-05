Rodrigo Mussi fará primeira aparição pública no 'Fantástico' de domingo, diz colunista

O ex-BBB Rodrigo Mussi, que foi vítima de uma acidente de carro na madrugada do dia 31 de março, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, fará sua primeira aparição pública em uma entrevista exclusiva ao 'Fantástico', no próximo domingo, 29 de maio. A informação foi publicada pelo colunista Lucas Pasin, do portal Uol.

Segundo o colunista, Rodrigo contará com exclusividade como está sendo o tratamento de reabilitação e sua rotina após o acidente. Recentemente, o influencer fez sua primeira postagem no Instagram e publicou uma carta escrita a mão para fãs. "Aqui é o Rodrigo, vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo à toa. Ainda estou assimilando tudo. Obrigado Deus por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias", escreveu ele.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)