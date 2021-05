Rodolffo confirma nude vazado durante o 'BBB 21': 'Não era o meu melhor'

O sertanejo Rodolffo, que faz dupla com Israel, confirmou que o nude que viralizou nas redes sociais durante sua participação no "BBB 21", da Rede Globo, era realmente seu.

Em entrevista ao canal de Gkay, no Youtube, o cantor foi questionado se nunca teve foto imprópria vazada na internet e afirmou que uma imagem que “não era o seu melhor” acabou viralizando. “Fiquei sabendo que rodou um negócio aí pela internet. Era meu, mas aquilo lá não era o meu melhor”, disse ele.

Gkay, então, aconselhou o sertanejo a mostrar a imagem real para o público. "Eu, sendo você, soltaria outra para dizer 'gente, na real, é isso", brincou. Rodolffo caiu na risada com a sugestão da youtuber.

Na imagem, apesar de não ser possível ver o rosto do homem, as tatuagens no braço entregaram o artista.