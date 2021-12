Roberto Carlos vai ter especial de fim de ano na Globo ao lado de celebridades paraenses

O show de final de ano do cantor Roberto Carlos já tem data marcada na TV Globo. No próximo dia 22 de dezembro, os telespectadores poderão conferir nas telas brasileiras a atração que está repleta de novidades. As informações são do Metrópoles.

Diferente do ano passado, em que a emissora escolheu reprisar um dos shows mais assistidos do Rei, agora, o público irá assistir o cantor dividindo o palco com os principais cantores e cantores da cena brasileira. Inclusive, as regionais, como as paraenses Liah Soares e Fafá de Belém.

Sandy e Lucas Lima, Jota Quest, Erasmo Carlos e Wanderléia, Zezé Di Camargo & Luciano, Zeca Pagodinho e Ivete Sangalo, além do maestro Eduardo Lages e integrantes do coral Resgate Para A Vida são os convidados do programa especial.