'Calhambeque' deixa Roberto Carlos na mão por falta de combustível

O "rei" Roberto Carlos foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após seu Audi TT, recém adquirido, enguiçar em uma rua da Urca, bairro da zona sul do Rio. A situação chamou atenção das pessoas que moram na área, principalmente por se tratar do cantor, que tem casa próxima ao local. As informações são do portal Metrópoles.

A assessoria de imprensa do artista informou que o “calhambeque” vermelho parou no meio da rua por falta de combustível. Ainda, que Roberto Carlos estava isolado, cumprindo a quarentena, e por isso, deixou de dirigir seus carros e, consequentemente, de abastecer os veículos.

Vários curiosos foram até o local para ver a cena e ainda fizeram registros do “perrengue”. Em um vídeo, o artista é filmado ao volante, pegando pertences e, em seguida, deixando o Audi para trás. Ele seguiu de carona num Golf de seus seguranças para casa.