Roberto Carlos fez música para o filho Dudu Braga

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos que faleceu nesta quarta-feira, 8, vítima de câncer, nasceu com glaucoma congênito e foi submetido a uma cirurgia. O Extra resgatou uma entrevista dada pelo produtor musical em 2018, quando ele revelou que, na época em que nasceu, o cantor fez uma canção em sua homenagem que se tornou famosa.

"'As flores do jardim da nossa casa' foi feita quando eu nasci. Eu fui operado com 15 dias de vida, ainda enxergava. As flores da música não são do jardim lá de casa mesmo, mas do jardim do hospital, na Holanda, onde eu estava internado", contou Dudu.

O filho do rei Roberto complementou: "Paizão fez essa música lá, entre uma cirurgia minha e outra, porque foram várias. É uma música que fala da dor de um pai. E eu sou pai, né? Se os meus pequenos têm uma gripe eu já fico biruta, imagina o seu filho ter uma deficiência! É muito pesado mesmo".

"Eu passei por 14 cirurgias ao todo. Sete no começo da vida e, com 23 anos, outras tantas. Mas aí não teve mais jeito, porque houve descolamento de retina. Hoje, não tem mais cura", afirmou na época.