Richard Gere vende mansão e se muda com família para a Espanha

Richard Gere, galã do filme "Uma Linda Mulher", vendeu sua mansão localizada em Connecticut (EUA) para se mudar com a família para a Espanha, país natal da esposa, Alejandra Silva. A residência, vendida por cerca de R$ 63,4 milhões, foi comprada pelo astro em 2022 e possui 11 quartos, uma casa de hóspedes com três quartos, uma piscina e vários jardins.

O motivo da venda do imóvel de luxo seria o desejo do astro em ver a amada, Alejandra Gere, mais próxima da família. “Ela foi muito generosa em me dar seis anos vivendo no meu mundo, então é justo que eu lhe dê pelo menos mais seis vivendo no dela”, comentou, em entrevista à Vanity Fair.

O anúncio da venda da propriedade saiu nesta quarta (6), data em que Donald Trump foi eleito o novo presidente dos EUA. Gere é um grande crítico do político e apoiou a candidatura de Kamala Harris na disputa à presidência. Ao longo do período eleitoral, Richard foi alvo de ataques por apoiadores de Trump.