Maria Cândida revela flerte com Richard Gere

A apresentadora Maria Cândida falou sobre o dia em que flertou com o galã Richard Gere durante uma entrevista, em um hotel de Los Angeles. Na ocasião, o astro estava divulgando o filme "Vem Dançar Comigo".

Cândida disse que o ator passou parte da entrevista acariciando a mão dela, que ficou completamente derretida pelo charme dele.

“A gente estava no quarto escolhido para o ser o lugar da entrevista. Ele passou o tempo todo tocando na minha mão. Fiquei como uma boba. Eu já tinha entrevistado o Brad Pitt, o Matt Damon, o Keanu Reeves, mas o Richard mexeu comigo”, confessou.

“Ele é muito inteligente e charmoso. No fim da entrevista, era para ele ficar no quarto esperando o próximo jornalista, mas não. Ele saiu e me procurou no hotel, me buscando no corredor. Não tive reação. Eu também estava casada na época, mas hoje eu faria diferente. Eu podia ter entregue um cartão, marcado para depois. Nunca mais o vi”, disse arrependida.