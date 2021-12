Renato Goés usa camiseta com a palavra 'milagre' após nascimento prematuro do filho

O ator Renato Goés foi flagrado na manhã desta sexta-feira (3) deixando a Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro, onde sua esposa Thaila Ayala se recupera após o nascimento prematuro do filho, Francisco. Com uma camiseta escrita "milagre", o galã acenou para os fotógrafos, mas não falou com a imprensa.

O bebê nasceu na quarta-feira (1) e passa bem. Nesta quinta-feira, 2, Thaila Ayala publicou a primeira foto do pequeno tirada logo após a chegada do herdeiro ao mundo. Ainda na sala de cirurgia, os papais posaram sorridentes na presença do bebê. "A família está completa! Francisco chegou!", escreveu ela na postagem.

Madrinha de Francisco, Fiorella Mattheis se derreteu. “Amo vocês sem fim! Você me deu o melhor presente do mundo amiga, meu afilhado”, escreveu. Outros famosos também comentaram a publicação.