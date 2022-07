Renata Dominguez anuncia primeira gravidez aos 42 anos: 'Resposta de Deus'

A atriz Renata Dominguez usou suas redes sociais na tarde de quinta-feira (21) para anunciar que está grávida do seu primeiro filho. A artista, que é casada com Leandro Gléria, compartilhou a notícia através de uma foto do casal já exibindo a barriguinha de gestante.

No post, ela escreveu: "G-R-Á-V-I-D-O-S. Como esperei pra viver isso… Deus é maravilhoso!!!!!! Quem diria que aquele beijo (roubado) era o encontro com o amor da minha vida… E depois de 3 anos desse sonho realizado, veio a resposta de Deus!! Te amo, meu amor!! Pra sempre. Nosso maior presente já está a caminho... Obrigada por vivermos juntos o amor maior que existe!!", veja:

Time de grávidas aos 40

Renata Dominguez entrou para o time de grávidas aos 40. (Foto: Gshow)

Renata e Leandro se casaram em uma cerimônia luxuosa em março de 2021 e fizeram parte da última edição do Power Couple. Agora, a atriz entra para o time de celebridades que iniciaram a maternidade aos 40 anos, como Fabíula Nascimento, que teve os gêmeos Roque e Raul aos 43; Mariah Carey aos 42; Viviane Araújo aos 47 e Halle Berry aos 41.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)