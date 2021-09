Relação de MC Poze e Viviane seria por dinheiro e com traição semanal, diz colunista

Após toda a polêmica envolvendo Marlon Alves, o MC Poze, de 20 anos, e a ex-namorada, Vivianne Noronha, de 17 anos, uma pessoa próxima ao casal contou o que realmente acontecia nos bastidores do relacionamento. De acordo com a coluna do Léo Dias, a influencer estaria com o funkeiro apenas por interesse financeiro e que nunca gostou dele realmente. As informações são do UOL.

“Não acredito que existe amor, não. Até porque ela começou com ele gostando do ex, Teta do Antares. Mas, o Poze morava mais perto e ajudava ela”, disse a fonte anônima.

De acordo com o relato, Viviane vem de uma família humilde que sempre passou muita necessidade e que vivia de ajuda de conhecidos. Atualmente, MC Poze consegue controlar a vida da jovem em todos os passos e ações por questões financeiras: “Se ela se separar dele, ela não vai ter mais a vida que ela tem. Ela não vai querer ter mais a vida que ela tinha. Ela já passou necessidade. O controle dele é material”, afirma.

Ao comentar sobre o que sai na mídia, sobre as traições recentes de Poze, a conhecida do casal contou que não chega a ser um terço do que acontece na realidade. Ela declarou que, desde o começo, o MC traí a adolescente quase semanalmente e Viviane sabe de tudo. “Ele tem o total controle sobre ela e ela não tem controle sobre nada dele”, explica.

Sobre os filhos, a fonte disse que a equipe do funkeiro compra e dá a Viviane tudo o que ela precisa e quando precisa. Ainda expôs que não tem dúvidas que é questão de tempo para eles reatarem: “Ele leva ela para os lugares. Ela não faz nada sozinha”, revela.

Procurado, a assessoria do MC Poze não nos deu retorno sobre nenhum assunto questionado.

