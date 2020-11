Regina Casé diz após ter feito teste de covid-19: 'É o trigésimo'

Regina Casé tem mostrado nas redes sociais os bastidores das gravações da reta final de “Amor de mãe”. A atriz compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (16), que os cuidados em meio a pandemia continuam os mesmos. Ela diz ter passado pelo "trigésimo" teste de covid-19 desde que voltou ao trabalho na Globo, em agosto.

Casé posou sentada em uma cadeira enquanto fazia o PCR, em que um tubo plástico é inserido na narina da pessoa testada. Em conversa com a enfermeira, ela brincou sobre a quantidade de exames que tinha feito.

"É o trigésimo, por aí!", disse a atriz em seus stories no Instagram, ao lado dos profissionais de saúde.

Regina ainda fez uma publicação no feed da rede social em que se mostrou sorridente, apesar do incômodo "cotonete do PCR", desejando uma boa semana aos seguidores.

"Mais um! Mais um! Mais um! Uma boa semana para todos! Com muita saúde!", escreveu a atriz, impressionando fãs que destacaram a "agonia" com o exame.