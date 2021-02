Rapper mostra colar com sangue de Megan Fox: 'Eu uso seu sangue no meu pescoço'

Para se declarar para a atriz Megan Fox no dia dos namorados, comemorado nos Estados Unidos no dia 14 de fevereiro, o rapper Machine Gun Kelly usou o Instagram para fazer uma postagem sobre o relacionamento dos dois, que começou em novembro do ano passado.

Para a surpresa dos fãs, o artista, cujo nome real é Colson Baker, postou uma foto do colar que usa em seu pescoço e, na legenda, afirmou que nele continha uma gota de sangue da atriz. "Eu uso seu sangue no meu pescoço", garantiu.

Os fãs do casal especulam que os dois estejam noivos, entretanto a informação não foi confirmada nem negada pelo casal.