Raissa Barbosa é despejada de apartamento após ser enganada por suposto proprietário

A ex-participante de A Fazenda 12, Raissa Barbosa, foi despejada do apartamento em que alugava logo depois das festas de Natal. Raissa informou os fãs por uma rede social de toda a situação que passou nos últimos dias. A musa morava um apartamento alugado quando entrou no reality show. Ela entrou em acordo com o suposto proprietário para não pagar os três meses em que estaria no programa, porém ao sair descobriu que a pessoa que lhe locou não era a dona verdadeira do imóvel, e os verdadeiros proprietários conseguiram na justiça uma ordem de despejo.

Raissa ainda chegou a procurar um advogado para negociar com os verdadeiros donos, mas ele não quiseram um acordo e lhe deram poucos dias para deixar o local. Segundo ela, os proprietários foram inflexíveis com a situação e ameaçaram cobrar uma multa enorme caso ela não saísse do apartamento no prazo estipulado.

Após passar o sufoco, Raissa usou a rede social para agradecer as pessoas que ajudaram ela a sair do local. "Graças a Deus, deu tudo certo. Tô aqui fazendo minha mudança. A todo mundo que me ajudou, muito obrigada". A modelo se mudou para um apartamento pago por assinatura. "Se Deus me tirou aquele apartamento, foi por alguma coisa maior", declarou Raissa.