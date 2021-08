Rainha de Bateria da escola, Lexa agita evento da Unidos da Tijuca

Lexa compareceu a mais um evento da Unidos da Tijuca na noite de quinta-feira (5). A cantora, que é a Rainha de Bateria da escola, marcou presença na quadra da agremiação, onde falou com os presentes e também dançou muito no palco.

Ela tomou sua vacina contra a covid-19 na terça-feira (3) e vibrou muito nas redes sociais.”Vacinada! Alegria que não cabe nesse coração! Viva a ciência! Obrigada Deus! Vacinem-se meus amores! Não vejo a hora de abraçá-los novamente”, escreveu.

Comenta-se nos bastidores da Globo que Lexa está cotada para participar do “Big Brother Brasil 22” que tem estreia prevista para o dia 24 de janeiro do próximo ano. Vale lembrar que a funkeira deixou o Show dos Famosos para se dedicar a novos projetos.

Além da cantora, Ellen Rocche, que está no elenco da Escolinha do Professor Raimundo, também está com um pé dentro da nave louca chamada BBB.