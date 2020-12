Rafael Vitti posta sequência de fotos com a filha e mostra como ela cresceu

Rafael Vitti postou em seu perfil no Instrgram uma sequência de fotos com a filha, Clara Maria, em que é possível ver o crescimento da pequena. As fotos registram momentos da filha dele com Tatá Werneck desde pouco depois de seu nascimento até agora.

Nos comentários, famosos se derreteram pela fofura da criança. "Como ela é linda", vibrou Giovanna Ewbank. "Ela é muito linda! Muito deusa! Muito amada", escreveu Sabrina Sato.O avô coruja João Vitti também elogiou a neta: "Que sequência linda"

Tatá Werneck, mãe de Clara Maria, não deixou de fazer piada: "Nossa igual a Tata (Esqueci de escrever com o fake)", brincou.Recentemente, Tatá usou o Instagram para registrar um momento de lazer com a filha na piscina de casa.