Rafa Kalimann se desculpa após postar vídeo com falas homofóbicas

No domingo, 30, repercutiu muito mal o vídeo compartilhado por Rafa Kalimann no Instagram em que um pastor fala sobre casamento homoafetivo usando expressões consideradas lgbtfóbicas. As críticas à apresentadora ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter.



Rafa buscou se explicar: “Quis vir aqui me desculpar por um vídeo que compartilhei nos Stories. Meu intuito era repassar aquilo para aqueles que tratam mal os LGBTs por conta de religião, para de uma vez por todas isso parar.Sinto muito se ofendi, e se pareceu que eu discordo de relacionamentos afetivos (jamais!). Apaguei depois de ver que estavam levando como opinião minha, e está longe de ser, muito pelo contrário", disse.

Rafaela ainda explicou que recebeu o vídeo de um amigo homossexual que considerou o posicionamento do pasto "diferente da maioria (dos líderes religiosos)" e pediu desculpas pelo compartilhamento.