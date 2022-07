Rafa Kalimann pega malária em viagem à África

Rafa Kalimann precisou retornar ao Brasil após contrair malária em Moçambique, na África. A influenciadora estava em viagem humanitária, quando recebeu o diagnóstico.

Ela passa bem, mas está com náuseas, de acordo com a revista Quem. Como a artista está de volta ao país, ela dará seguimento ao tratamento iniciado no exterior no Brasil.

Há alguns dias em Moçambique, Rafa viajava pelo país para ajudar a comunidade através da ONG Missão África em Lamego. Ela compartilhava alguns desses momentos no seu perfil no Instagram, e contou que são quase 10 anos na "Missão África".