Quem é Can Yaman? Conheça o ator turco que vem conquistando corações brasileiros

As novelas turcas, também chamadas de Dizi, vêm conquistando cada vez mais espaço entre o público brasileiro desde que começaram a ser disponibilizadas nos serviços de streaming. Prova disso é o sucesso do ator Can Yaman, galã das produções “A Sonhadora” e “Sr Errado”, disponibilizadas no Globoplay.

O artista já esteve no Brasil duas vezes, a mais recente em março deste ano, quando causou alvoroço ao chegar ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde muitos fãs se reuniram para recebê-lo. Na época, Yaman também participou de um evento beneficente com fãs, intitulado "Uma Noite com Can Yaman", cujo ingresso custava R$ 600.

Quem é Can Yaman?

O ator, que completou 35 anos no último dia 8 de novembro, nasceu em Istambul, na Turquia, onde estudou em uma escola italiana. Por causa disso, hoje ele fala fluentemente o idioma. Yaman também é formado em Direito pela Universidade de Yeditepe e chegou a exercer a profissão antes de sua primeira interpretação na série “Assuntos do Coração”, de 2014.

Can estrelou “Sr Errado” ao lado de Özge Gürel (Foto: Divulgação/GloboPlay)

Ele conquistou popularidade internacional quatro anos depois, ao protagonizar a novela “A Sonhadora”, de 2018. Dois anos depois, Can estrelou “Sr Errado” ao lado de Özge Gürel, outra produção que também fez bastante sucesso entre o público brasileiro.

Recentemente o ator surpreendeu seus mais de 11 milhões de seguidores ao excluir seu perfil no Instagram. Segundo a mídia turca, ele teria se afastado devido ao assédio e rumores envolvendo sua vida pessoal. Outro motivo seria que Yaman estaria buscando colocar 100% de seu foco na carreira.

Atualmente o artista mora na Itália, para onde se mudou a fim de expandir sua carreira e vem trabalhando em produções italianas, como a série "Sandokan".

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)