Welder Rodrigues, de 'No Rancho Fundo', conta como recebeu diagnóstico de problema no coração

O ator e humorista Welder Rodrigues, que interpretou o personagem Sabá Bodó, na novela 'No Rancho Fundo', revelou que foi diagnosticado com diabetes e precisou passar por uma cirurgia no coração. Em entrevista ao Fantástico, neste último domingo, ele contou detalhes sobre o seu problema de saúde.

Segundo o comediante, os sintomas começaram com fortes dores musculares embaixo da costela. Ao investigar o incômodo, Welder descobriu que estava com entupimento das artérias em estágio avançado.

“Foi uma sequência de sortes, né? Eu estava sentindo uma dor muscular, embaixo da costela, do lado esquerdo. Fui ao médico, fiz uma tomografia e aí [ouvi]: 'O seu coração está entupido”, disse o ator.

Welder conta que a descoberta do problema grave no coração ocorreu no período de gravação das últimas cenas da novela. Na época em que precisou fazer uma cirurgia, o último capítulo da trama ainda não havia sido exibido.

"Eu falei: 'Vamos resolver!'. Fui ver vídeos da operação para ver como era o procedimento e vi vídeos pós-operação. Saí da cirurgia e de noite já estava em pé. Eu não sabia que tinha a coisa da diabetes e comia açúcar de uma forma desesperada", explicou.

Nova Vida

Após a cirurgia e o diagnóstico da diabetes, Welder decidiu adotar um novo estilo de vida, praticando hábitos mais saudáveis e cortando o açúcar da alimentação

“Do lado do meu computador, tinha um pote de jujuba. Eu sentia dormência nas extremidades. Todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal! É só a gente parar e pensar no que está comendo. Eu recalculei a rota com certeza! Eu cheguei em casa no dia que fiquei sabendo que estava com diabetes, fui ao armário das guloseimas, fiz um ritual do lixo. Eu fiz o acordo de que o açúcar parou", concluiu o ator.