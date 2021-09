‘Quase tirei meu neném’, revela Urach sobre tentativa de suicídio durante internação em clínica

Durante um desabafo nas redes sociais, na última quinta-feira (23), Andressa Urach revelou ter pensando em tirar a própria vida e, consequentemente, abortar o seu segundo filho, Leon, durante o período que ficou internada em uma clínica psiquiátrica tratando o seu transtorno borderline. As informações são da Quem.

A chateação sentida pela ex-Miss Bumbum é motivada pelo fato dela ter adquirido muitos problemas financeiros, após realizar uma ‘gorda’ doação para a Igreja Universal, quatro anos atrás, quando ainda era convertida.

Segundo a influencer, ela teria doado em torno de R$ 2 milhões conquistados com seus livros e trabalhos anteriores. Após se afastar da igreja, Urach percebeu que estava sendo extorquida e decidiu pedir retorno. Mesmo brigando na Justiça pelo valor, o impasse ainda não foi resolvido.

Nos stories do Instagram, Andressa expôs toda a situação aos seus seguidores. A modelo chegou a culpar o bispo Edir Macedo se algo mais grave acontecesse com ela.

"A raiva que estou deles com o descaso com a minha alma é o mais decepcionante. Já implorei para me devolverem meus dois milhões e eles ignoram. Eles são muito muito ricos e meu dinheiro está me fazendo muita falta! A minha maior decepção é ver que não estão nem aí pra minha alma. A verdade é que eu fiquei internada 8 dias no hospital psiquiátrico porque quase cometi suicídio e quase tirei meu neném. Se algo acontecer comigo saiba bispo Edir Macedo que o senhor vai se ver com Deus pelo que fez comigo. O senhor só está preocupado com dinheiro e sua filha Cristiane é igual o senhor! Tudo mentira isso de se preocupar com almas! Vocês hoje são apenas um CNPJ que quer o dinheiro das pessoas para cada vez ter mais empresas e nada mais! Acredito que Deus permite certas coisas em nossa vida para depois ajudarmos outras pessoas, mas passar pelo processo não é fácil! Acredite”, afirmou.