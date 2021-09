'Queria Bolsonaro', diz Andressa Urach ao revelar o nome do filho

Andressa Urach e o marido, Thiago Lopes, revelaram qual o nome escolhido para o filho que o casal terá. Ela também disse que o seu desejo era que a criança se chamasse Bolsonaro, em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Mas, no final, quem acabou escolhendo o nome do bebê foi o primogênito de Urach, Arthur. As informações são do UOL.

Após o mistério, ela revelou que o bebê receberá o nome de Léon. “Eu queria Leão, leão da selva, mas o Thiago não deixou. (Léon) Significa valente como um leão, então quase ficou leãozinho", disse em um vídeo publicado em seu canal no YouTube.

No vídeo, Andressa também aproveitou para declarar que tanto ela quanto o companheiro são "bolsonaristas assumidos", e aproveitou para esclarecer a declaração polêmica de seu marido, que teria dito não ter dado uma "fraquejada" e que, por isso, o primeiro filho do casal será do sexo masculino.

"Somos bolsonaristas assumidos. O Thiago fez uma brincadeira e, no fim, algumas pessoas não entenderam. Resultado da história, falando do nome do neném, já que chegamos a este ponto, queria que se chamasse Bolsonaro", contou.