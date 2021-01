Pyong Lee nega já ter hipnotizado seu filho: ‘Faz o que quiser’

Pyong Lee, que é hipnólogo e participou do “BBB 20”, é o convidado da próxima semana no programa "A Culpa É do Cabral", do Comedy Central.

Os apresentadores decidiram tirar uma dúvida: ele já hipnotizou o filho Jake para deixar a paternidade mais fácil? Ele negou, rindo: "Não, ele faz o que ele quiser da vida dele. Acorda para caramba, chora, continua acordando".

Os apresentadores perguntaram se é possível hipnotizar bebês, e ele disse que não: "Não dá, tem que ter uma comunicação clara com a pessoa".