Pugliesi diz estar preocupada com 2º onda de Covid: ‘Fui sem noção’

Depois de ter viralizado com o vídeo “foda-se a vida”, Gabriela Pugliesi revelou estar preocupada com a segunda onda da pandemia no Brasil. A influenciadora ainda afirmou ter medo de pegar a doença novamente.

“Deixa eu falar uma coisa para vocês, nem sei se eu deveria, mas eu estou agoniada. Não sei se vocês sabem, está tendo uma segunda onda de corona muito séria, não sei se as pessoas estão sabendo. Eu já cantava essa bola que ia piorar. Praticamente todos os meus amigos que não pegaram na época, que todo mundo ficou, inclusive eu, estão agora. Alguns bem mal”, falou, nos stories do Instagram.

Pugliesi ainda comentou sobre ter furado a quarentena, em abril. Na ocasião, ela promoveu uma festa e publicou vídeos nas redes sociais. A repercussão negativa da festa fez com que a blogueira ficasse alguns meses afastada das redes sociais.

“Eu sei que lá no início eu reuni amigos aqui em casa, fui extremamente errada, fui cancelada aqui. Não tô fazendo demagogia ou sendo hipócrita. Eu realmente me arrependo, realmente levo isso muito a sério. Eu não estou saindo muito de casa, porque estou com medo de pegar de novo, porque tem gente que pegou de novo, tá? Só que agora as pessoas estão fazendo pior. Está tendo festa de verdade, aglomeração de verdade. Eu tô falando isso porque eu estou preocupada”, complementou.

“Ah, mas no início você juntou todos os amigos aí na sua casa e não estava preocupada. É, eu fui sem noção. Realmente não estava realizando, eu sei disso. Sei real disso. Agora, como sei disso, estou muito mais preocupada. Eu sei de tudo isso, para deixar claro. Acho que ninguém está preocupado”, concluiu a influencer.