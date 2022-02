Com Alzheimer, pai de Paulinha ainda não sabe da morte da cantora e diz que sente saudades

Uma das preocupações que muitos fãs estão tendo após a morte de Paulinha Abelha, cantora da Calcinha Preta, é com o pai da artista. A artista faleceu no último dia 24 de janeiro, em decorrência "de um quadro de comprometimento multissistêmico".

No início de janeiro, a cantora usou as redes sociais para chamar atenção da prefeitura de Aracaju para o tratamento do seu pai. Na ocasião, ela não conseguia suporte do plano de saúde.

Gilson Santos Nascimento realiza tratamentos de saúde específicos. Atualmente, ele está internado para tratar a doença Alzheimer.

Conhecido como Seu Abelha, ele foi responsável pelo nome artístico da filha.

“Seu Abelha está acamado e não sabe da morte da filha. Não tem por que dizer isso, pois será apenas mais um sofrimento, e ele não entenderá o fato”, disse uma pessoa próxima da família ao Jornal Globo.

Marlus Viana, ex-marido de Paulinha Abelha, disse que ele demonstrou ter saudade da filha. "O que nos passam sobre o Seu Abelha é que ele está sentindo falta dela por conta de alguns movimentos de nervosismo que está demonstrando".

O cantor relevou em outra entrevista que Paulinha chegou a se despedir do Seu Abelha antes de internação. "O pai dela teve um começo de esclerose e Alzheimer. E Paulinha não mede esforços para ajudá-lo. Se não fosse ela, o Abelha não estaria mais entre nós. Ela leva o pai doente à praia, faz tudo por ele. São momentos lindos. Ela começou a passar muito mal em São Paulo, mas quis voltar para Aracaju. Me disseram que ela falou: 'preciso ver meu pai, porque se eu tiver que ficar internada, não sei quando vou ver de novo'. Então ela passou para ver o pai, deu um beijo nele, se despediu e foi para o hospital", contou.